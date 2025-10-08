Motorradunfall in Selpritsch: Reh verursacht nächtlichen Zusammenstoß

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich auf der Rosegger Straße (L52) bei Selpritsch in Kärnten ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land kollidierte gegen 23.40 Uhr mit einem Reh, das plötzlich die Fahrbahn querte. Der Unfall geschah, als der Motorradfahrer von Rosegg kommend in Richtung Selpritsch unterwegs war.