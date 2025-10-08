Motorradunfall in Selpritsch: Reh verursacht nächtlichen Zusammenstoß
Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde nach einer Kollision mit einem Reh ins Krankenhaus Villach eingeliefert.
In der Nacht auf Dienstag ereignete sich auf der Rosegger Straße (L52) bei Selpritsch in Kärnten ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.
Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land kollidierte gegen 23.40 Uhr mit einem Reh, das plötzlich die Fahrbahn querte. Der Unfall geschah, als der Motorradfahrer von Rosegg kommend in Richtung Selpritsch unterwegs war.
Sturz nach Wildkollision
Durch den Zusammenstoß mit dem Reh verlor der Motorradfahrer die Kontrolle und stürzte. Der Vorfall unterstreicht die Gefahr von Wildwechsel in der Herbstzeit.
Nach dem Unfall wurde der verunglückte Motorradfahrer zunächst vom Notarzt erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Villach.
