Alkoholisierter Motorradfahrer bei Unfall in Kärnten schwer verletzt
Biker streifte beim Überholen bei St. Veit an der Glan einen Pkw und kam zu Sturz.
Ein alkoholisierter Motorradlenker (57) hat Samstagabend auf der Zollfeld Straße in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan in Kärnten einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei touchierte er beim Überholen einen Pkw. Dann stürzte er und schlitterte 50 Meter mit seinem Motorrad über die Fahrbahn.
Der Schwerverletzte blieb auf der Fahrbahn liegen, das Bike wurde in den Straßengraben geschleudert und schwer beschädigt.
Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort zeigte ein Test die Alkoholisierung an. Die Freiwilligen der Feuerwehr St. Donat führten die Bergung des Motorrads durch.
Kommentare