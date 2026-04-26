Alkoholisierter Motorradfahrer bei Unfall in Kärnten schwer verletzt

Ein alkoholisierter Motorradlenker (57) hat Samstagabend auf der Zollfeld Straße in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan in Kärnten einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei touchierte er beim Überholen einen Pkw. Dann stürzte er und schlitterte 50 Meter mit seinem Motorrad über die Fahrbahn.

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Der Schwerverletzte blieb auf der Fahrbahn liegen, das Bike wurde in den Straßengraben geschleudert und schwer beschädigt.