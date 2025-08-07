Alko-Lenker versteckte sich nach Autounfall in Kärnten im Wald

Donnerstagnacht informierte eine Anruferin um 22 Uhr die Polizei, dass neben der B107 in Mörtschach (Bezirk Spittal an der Drau) ein Auto auf dem Dach liegt, es befinde sich aber niemand mehr im Fahrzeug. Als die Exekutive eintraf, fand sie ein stark beschädigtes Fahrzeug vor, an dem die Kennzeichen fehlten.

Nicht nur von den Kennzeichen war weit und breit keine Spur, auch vom Unfalllenker. Im auf dem Dach liegenden Auto wurde jedoch ein Zulassungsschein gefunden. Dadurch war die Identität des Fahrzeugbesiterzs geklärt: ein 20-Jähriger aus Osttirol.

Kennzeichen selbst abmontiert

Die Polizei versuchte mehrfach den jungen Mann telefonisch zu erreichen, bis er sich schließlich meldete. Zunächst habe er widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltsort gemacht, gab jedoch letztlich zu, sich gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau im angrenzenden Wald versteckt zu haben.

Außerdem gestand der 20-Jährige ein, dass er die Kennzeichen vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt und versteckt hatte - wohl um nicht ausgemittelt werden zu können.