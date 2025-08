Pritschenwagen kracht in Baustelle auf A2, Lkw-Fahrer ignoriert Sperre

Ein schwerer Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt hat am Donnerstag für Chaos und gefährliche Szenen gesorgt. Ein Pritschenwagen krachte gegen Mittag im Bereich einer Baustelle ungebremst in die abgesenkte Betonleitwand am Fahrspurenteiler – der Wagen überschlug sich und blieb seitlich auf der rechten Baustellenspur liegen. Der Lenker wurde verletzt und musste von nachkommenden Autofahrern aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Diese zögerten nicht und schlugen kurzerhand die Windschutzscheibe ein, um dem Mann zu helfen. Der Lenker wurde vom Notarztteam erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Der Aufprall war jedenfalls heftig: Teile des Unterbodens rissen ab, der Motor wurde fast vollständig aus dem Fahrzeug geschleudert. Auch die Baustellenbeleuchtung und Sicherungseinrichtungen wurden massiv beschädigt.