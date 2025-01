Abgängiger in Kärnten vor dem Erfrieren gerettet

Hundeführer des Samariterbundes Kärnten haben am Freitagabend einem Pensionisten bei Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) das Leben gerettet. Der Mann war am Nachmittag als abgängig gemeldet worden - er wurde gegen 20.00 Uhr verletzt und unterkühlt aufgefunden, nachdem er in einem Wald gestürzt sein dürfte, teilte der Samariterbund am Samstag mit.