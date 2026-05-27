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93-Jähriger starb bei Badeunfall in Kärnten
Schwimmer aus Ossiacher See geborgen - Reanimation erfolglos.
Ein 93-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Annenheim am Ossiacher See (Bezirk Villach) bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.
Leblos im Wasser
Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte am Mittwoch entsprechende Online-Meldungen gegenüber der APA. Der Einheimische war leblos im Wasser getrieben. Die Reanimationsmaßnahmen von Wasserrettern und Notarzt blieben erfolglos.
Es handelt sich bereits um den vierten Badetoten der Saison in Kärnten.
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