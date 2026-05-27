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Kärnten

93-Jähriger starb bei Badeunfall in Kärnten

Schwimmer aus Ossiacher See geborgen - Reanimation erfolglos.
27.05.2026, 11:30

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Notarzt i vor Rettungsauto

Ein 93-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Annenheim am Ossiacher See (Bezirk Villach) bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Leblos im Wasser

Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte am Mittwoch entsprechende Online-Meldungen gegenüber der APA. Der Einheimische war leblos im Wasser getrieben. Die Reanimationsmaßnahmen von Wasserrettern und Notarzt blieben erfolglos.

12 Personen in Spitälern: Verdacht auf Chlorgasaustritt in Kärntner Hotel

Es handelt sich bereits um den vierten Badetoten der Saison in Kärnten.

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