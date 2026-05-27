Ein 93-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Annenheim am Ossiacher See (Bezirk Villach) bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Leblos im Wasser

Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte am Mittwoch entsprechende Online-Meldungen gegenüber der APA. Der Einheimische war leblos im Wasser getrieben. Die Reanimationsmaßnahmen von Wasserrettern und Notarzt blieben erfolglos.