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Kärnten

12 Personen in Spitälern: Verdacht auf Chlorgasaustritt in Kärntner Hotel

Mehrere Personen klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten im Wellnessbereich eines Hotels am Katschberg.
26.05.2026, 09:47

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Zu einem Austritt von Chlorgas dürfte es am Montagabend im Wellnessbereich eines Hotels am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) gekommen sein. Mehrere Personen klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten, außerdem herrschte starker Chlorgeruch.

Der betroffene Bereich wurde sofort geräumt. Insgesamt wurden zwölf Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

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Der Vorfall hatte zu einem Großeinsatz geführt: Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter/Oberdorf, Kremsbrücke, Spittal, Gmünd und St. Michael/Lungau mit insgesamt 19 Fahrzeugen sowie 138 Einsatzkräften. Ebenso an Ort und Stelle waren die Rettungsdienste aus St. Michael, Gmünd und Spittal/Drau.

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