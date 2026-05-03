Kärnten

Betrug in Kärnten: Senior (83) verliert Tausende Euro an IT-Betrüger

Der 83-Jährige wurde am Telefon von einem angeblichen IT-Mitarbeiter seiner Bank kontaktiert.
03.05.2026, 11:08

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein 83-jähriger Kärntner ist am vergangenen Freitag von Betrügern um mehrere Tausend Euro gebracht worden. Ein Anrufer gab sich laut Polizei als IT-Mitarbeiter seiner Hausbank aus und brachte den Senior dazu, ihm einen Fernzugriff auf seinen Laptop zu gewähren.

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Der Telefonbetrüger behauptete weiters, dass die Bankomatkarte des Opfers aus Sicherheitsgründen eingezogen und der Polizei übergeben werden müsse. Ein Unbekannter holte die Bankomatkarte noch am selben Abend ab.

Agenturen  | 

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