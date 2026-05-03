Betrug in Kärnten: Senior (83) verliert Tausende Euro an IT-Betrüger
Der 83-Jährige wurde am Telefon von einem angeblichen IT-Mitarbeiter seiner Bank kontaktiert.
Ein 83-jähriger Kärntner ist am vergangenen Freitag von Betrügern um mehrere Tausend Euro gebracht worden. Ein Anrufer gab sich laut Polizei als IT-Mitarbeiter seiner Hausbank aus und brachte den Senior dazu, ihm einen Fernzugriff auf seinen Laptop zu gewähren.
Der Telefonbetrüger behauptete weiters, dass die Bankomatkarte des Opfers aus Sicherheitsgründen eingezogen und der Polizei übergeben werden müsse. Ein Unbekannter holte die Bankomatkarte noch am selben Abend ab.
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