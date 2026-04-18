Der weltweit älteste Arzt ist gestorben

Vielleicht erinnern Sie sich noch, es ist etwas mehr als ein Jahr her, da besuchte ich den ältesten praktizierenden Arzt Europas. István Körmendi war damals 101 Jahre alt und saß nach wie vor täglich in seiner Praxis, um seine Patienten zu betreuen. Jetzt ist er 102-jährig in seiner Ordinationswohnung im Zentrum von Budapest ruhig entschlafen. Mein Interview mit ihm hatte den Titel „Europas ältester Arzt“, inzwischen war er wohl der älteste praktizierende Mediziner der Welt. Denn am 22. Dezember 2025 ist in Cleveland/Ohio der amerikanische Neurologe Dr. Howard Tucker verstorben, der laut Guinness-Buch der Rekorde mit 103 Jahren der älteste praktizierende Arzt der Welt war. Da István Körmendi zu diesem Zeitpunkt immer noch ordinierte, können wir davon ausgehen, dass er zuletzt der älteste aktive Arzt der Welt war.

Kein Honorar verlangt Dr. Körmendi hatte keine festen Ordinationszeiten, aber es verging kein Tag, an dem keine Patienten anriefen, andere schickten Mails, in der Hoffnung, vom reichen Erfahrungsschatz des Allgemeinmediziners profitieren zu können. Wieder andere kamen in seine Ordination in der Budapester Mészáros-Straße. Es waren 30 bis 35 Menschen, die sich ihm immer noch anvertrauten. Der ebenso sympathische wie humorvolle Dr. Körmendi beantwortete alle Fragen seiner Patienten, soweit es in seiner Macht stand. Körmendis Vorzug war es, sich im Gegensatz zu jüngeren Ärzten, deren Wartezimmer voll sind, Zeit für jeden einzelnen Fall nehmen zu können. Er verlangte kein Honorar, obwohl er seinen Krankenkassenvertrag mit 100 Jahren aufgekündigt hatte. Hausbesuche machte er nicht mehr, seit er mit 99 Jahren den Führerschein zurückgelegt hatte.