Wie Komponist Antonio Salieri in Wien zu "Mozarts Mörder" wurde

Die Mordgeschichte wäre vielleicht schon vergessen, hätte Peter Shaffer nicht 1979 das Theaterstück „Amadeus“ verfasst, nach dem der Regisseur Miloš Forman den gleichnamigen Film drehte. Die Aussage beider Publikumserfolge: Salieri hat Mozart umgebracht! Das reichte auch 200 Jahre nach Mozarts Tod noch für Schlagzeilen, für acht Oscars und in der Folge für Falcos Welthit „Rock Me, Amadeus“.

Richtig ist, dass Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri in Konkurrenz zueinander standen und dass Salieri wusste, dass Mozart der Bedeutendere war. Ein Beleg dafür: Als Salieri von Lorenzo Da Ponte das Textbuch von „Così fan tutte“ erhielt, hat er es nicht vertont – angeblich weil er erfahren hatte, dass Mozart an dem Stoff interessiert war.

Gehaltserhöhung

Wie sehr Salieri vom Kaiser geschätzt wurde, belegt eine Episode, die in dem eben erschienenen Salieri-Buch „Neuentdeckung eines Verkannten“ geschildert wird: Der 24-jährige Salieri verliebte sich in die Wienerin Theresia Helferstorfer, doch ehe er bei deren Vater um ihre Hand anhalten kann, ist der Vater gestorben. Nun musste er sich an Theresias Vormund wenden, doch der wollte sie selbst heiraten und behauptete daher, Salieri verdiene zu wenig. Als dies Joseph II. zu Ohren kam, erhöhte er Salieris Gehalt, worauf einer Hochzeit nichts mehr im Wege stand.

Salieri war am 18. August 1750 in dem italienischen Städtchen Legnago in der Republik Venedig zur Welt gekommen und mit 15 Jahren, nach dem frühen Tod seiner Eltern, nach Wien übersiedelt, wo er und Mozart einander kennen lernten. Höhepunkt ihrer Auseinandersetzungen war ein Komponistenwettstreit im Februar 1786, bei dem im Schloss Schönbrunn in Anwesenheit des Kaisers je ein Werk der Beiden aufgeführt wurde. Obwohl Mozarts Oper „Der Schauspieldirektor“ weit überlegen war, endete die Konfrontation mit einem „unentschieden“.