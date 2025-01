Albert Schweitzer: Der Arzt, der im Urwald ordinierte

Kongeniale Ehefrau Als Arzt und hochmusikalischer Organist unternahm er Konzert- und Vortragsreisen, wodurch er Geld und Medikamente für seinen Traum aufbrachte, in Lambaréné im damaligen Französisch-Äquatorial-Afrika (heute Gabun) ein Missionsspital zu gründen. Und in Helene geb. Bresslau fand er eine kongeniale Partnerin, die als Krankenschwester, Lehrerin und engste Vertraute ab 1913 mit ihm gemeinsam die Klinik aufbaute.

© Ullstein Bild / picturedesk.com

Zunächst im Hühnerstall Das Spital war zunächst in einem fensterlosen Hühnerstall untergebracht und konnte dank beharrlichen Spendensammelns durch das Ehepaar Schweitzer zum Urwaldkrankenhaus ausgebaut werden, das bis zu 600 Betten fasste. Und das in einer Region, in der es bis dahin kaum eine ärztliche Versorgung gab. Schweitzers Projekt schien bereits nach kurzer Zeit beendet, zumal französische Kolonialtruppen bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs ihn und seine Frau als „feindliche Deutsche“ internierten. Doch er nahm sein medizinisches Wirken 1924 wieder auf und erweiterte das Hospital von Lambaréné kontinuierlich, sodass es bei seinem Tod 1965 aus mehr als 70 Gebäuden und einem Dorf für Leprakranke bestand. Albert Schweitzer selbst führte mit vier weiteren Ärzten, zwölf diplomierten Krankenschwestern und vielen Hilfskräften Operationen und Geburten durch, er behandelte Malaria, Fußgeschwüre, Leistenbrüche, Tuberkulose und kümmerte sich persönlich um den Erhalt von Lebensmitteln für seine Patienten.

© Hubertus Kanus / Interfoto / picturedesk.com

Ein Mann seiner Zeit Auch wenn er den Kolonialismus als „große Schuld, die auf unserer Kultur lastet“, anprangerte, war Albert Schweitzer ein Mann seiner Zeit, dessen Methoden und Ansichten aus heutiger Sicht kritisch hinterfragt werden. So bezeichnete er die Schwarzafrikaner als „Primitive“ und „Wilde“, führte in seinem Spital ein autoritäres Regime, in dem sich alles seinem Kommando unterzuordnen hatte und nahm es mit Hygiene und Funktionstüchtigkeit der zum Teil überalterten Instrumente und Gerätschaften nicht so genau. In einem Fall wurde ihm vorgeworfen, einen Verwundeten mit einem Medikament behandelt zu haben, das wegen des hochgiftigen Quecksilbergehalts abzulehnen ist. Nach Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 versuchte Propagandaminister Joseph Goebbels den zu diesem Zeitpunkt bereits weltberühmten „Urwalddoktor“ als Aushängeschild für die Nationalsozialisten zu gewinnen. Er lud Albert Schweitzer ein, nach Berlin zu kommen, wobei Goebbels den Brief „mit deutschem Gruß“ unterzeichnete. Schweitzer, der längst vor Hitler gewarnt hatte und dessen Frau Jüdin war, sagte höflich ab und unterschrieb seinen Brief „mit zentralafrikanischem Gruß“.