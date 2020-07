Zwei Verletzte: Auto durchbrach im Burgenland Zaun zu Badesee

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Sonntagabend in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) mit ihrem Pkw einen Zaun beim Badesee durchbrochen. Das Fahrzeug kam dabei auf dem Freizeitareal auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Die Frau und ihr 17-jähriger Beifahrer erlitten Schnittwunden und wurden ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, berichtete die Polizei.

Die 32-Jährige hatte in einer Rechtskurve unmittelbar vor dem Badesee aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Feuerwehr Apetlon war mit 25 Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz.