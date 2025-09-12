Zwei Leichtverletzte bei Brand im Nordburgenland
Elektroschrott dürfte in Flammen aufgegangen sein. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz.
In Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat am Donnerstagabend Elektroschrott auf einem freien Gelände gebrannt.
Zwei Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gefahren, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland am Freitag. Noch in der Nacht konnte "Brand Aus" gegeben werden.
Passanten bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten gegen 21.40 Uhr die Einsatzkräfte. Neben der Feuerwehr Müllendorf waren dann fünf weitere Wehren der Umgebung mit der Brandbekämpfung beschäftigt, bevor kurz nach 2 Uhr Früh die Flammen unter Kontrolle waren.
