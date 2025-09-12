Zwei Leichtverletzte bei Brand im Nordburgenland

In Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat am Donnerstagabend Elektroschrott auf einem freien Gelände gebrannt.

Zwei Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gefahren, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland am Freitag. Noch in der Nacht konnte "Brand Aus" gegeben werden.