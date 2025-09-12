Müllendorf

Zwei Leichtverletzte bei Brand im Nordburgenland

Feuerwehrauto
Elektroschrott dürfte in Flammen aufgegangen sein. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz.
12.09.25, 08:47
Kommentare

In Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat am Donnerstagabend Elektroschrott auf einem freien Gelände gebrannt.

Baudirektion bekommt Funkgeräte für Kommunikation im Krisenfall

Zwei Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gefahren, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland am Freitag. Noch in der Nacht konnte "Brand Aus" gegeben werden.

Anrainer über Spitalszubau: „Werden Bühne für Psychiatriepatienten“

Passanten bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten gegen 21.40 Uhr die Einsatzkräfte. Neben der Feuerwehr Müllendorf waren dann fünf weitere Wehren der Umgebung mit der Brandbekämpfung beschäftigt, bevor kurz nach 2 Uhr Früh die Flammen unter Kontrolle waren.

(Agenturen, haipa)  | 

Kommentare