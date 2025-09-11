Damit ist auch im Katastrophenfall eine sichere Kommunikation gewährleistet. Die Notwendigkeit für ein solches System hat sich beim Hochwasser im vergangenen Jahr gezeigt. „Im Einsatz zählt jede Sekunde. Mit den neuen Geräten stellen wir sicher, dass Informationen schnell und zuverlässig dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Nach den Erfahrungen bei Hochwasser oder der Maul- und Klauenseuche setzen wir damit einen weiteren entscheidenden Schritt im Bereich Katastrophenschutz“, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Die Geräte wurden von der LSZ programmiert und direkt mit den Blaulichtorganisationen verbunden.