Zwei Jahrzehnte im Dienst der Flugrettung: Zukunft ist gesichert

© C16

Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 geht seit 20 Jahren für Menschen in Not in die Luft. Captain Hans-Peter Polzer, von Anfang an dabei, nimmt nun Abschied. Aber: „Bleibe dem Roten Kreuz erhalten.“