Zwei Inder in Lkw-Schlafkabine ins Burgenland geschleppt

Am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Mittwoch erneut ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden, der Flüchtlinge in der Schlafkabine eines Lkw nach Österreich gebracht haben soll. Bei einer Kontrolle entdeckte die Grenzpolizei um 5.00 Uhr zwei Inder, die keine Reisedokumente bei sich hatten, in der Kabine, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Es handelt sich um den zweiten derartigen Fall binnen zwei Tagen.

Der 34-jährige Lkw-Lenker aus Rumänien wurde nach der Kontrolle wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen. Anzeigen werden erstattet. Erst am Dienstag waren drei Flüchtlinge ebenfalls in der Schlafkabine eines Lkw gefunden worden. Auch in diesem Fall wurde der Fahrer, ein 43-jähriger Rumäne, festgenommen.