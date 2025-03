Zwei Hände, drei Berufe: Ein Mann und seine Handwerke

Von Vanessa Halla

Ob diesem Mann in seinem Leben jemals fad war, ist zu bezweifeln. Für Langeweile hat Christian De Lellis nämlich schlichtweg keine Zeit. Der Pinkafelder arbeitet derzeit als Veranstaltungstechniker, Musiker und Installateur – und ein eigenes Musiklabel hat er auch noch. Aber immer schön der Reihe nach im beruflichen Werdegang.

Christian De Lellis liefert am Anfang seiner Karriere klassisch ab: Er absolviert die Lehre zum Installateur in seiner Heimatstadt Pinkafeld. "Ich habe aber bald festgestellt, dass ich damals nicht sonderlich viel übrig hatte für Heizungen und Abflussrohre und auch nicht für die klassischen Arbeitszeiten, also von 8 bis 17 Uhr im Einsatz zu sein, dafür konnte ich mich in jungen Jahren wenig begeistern. Also bin ich nach Wien, um zu studieren. Zuerst hab ich’s mit Psychologie probiert, aber das war nichts für mich, also bin ich ans Vienna Konservatorium gewechselt und hab schnell Geld mit der Musik verdient.“