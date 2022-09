Zwei Festnahmen nach Überfall auf Trafik in Eisenstadt

Zwei Burgenländer (20 und 23 Jahre alt) sind festgenommen worden, weil sie im vergangenen Februar eine Trafik in Eisenstadt mit einem Messer überfallen und Bargeld sowie Zigaretten gestohlen haben sollen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Ende August sei man im Zuge von Ermittlungen im Suchtmittelmilieu auf die beiden gestoßen. Sie gaben laut Polizei an, die gesamte Beute für Drogen ausgegeben zu haben.

Der 20-Jährige wurde an seiner Wohnadresse im Bezirk Eisenstadt-Umgebung festgenommen, der 23-Jährige ohne Wohnsitz wurde im Bezirk Neusiedl am See ausgeforscht. Beide waren nach Angaben der Polizei geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Nach dem Überfall, bei dem sie einen dreistelligen Betrag erbeuteten, waren die jungen Männer zunächst geflüchtet. Eine Fahndung blieb damals erfolglos.