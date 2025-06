„Zuagroast“ ist im Kasten: Krimibegeisterung im Südburgenland

„Es ist so unglaublich, dass das, was ich mir im stillen Kämmerchen ausgedacht habe, jetzt lebendig geworden ist.“ Die Erfolgsautorin von „Zuagroast“, Martina Parker, ist noch immer hin und weg von den Dreharbeiten der vergangenen Wochen.

„Die Begeisterung der Burgenländer für dieses Filmprojekt war unfassbar. Viele bekannte Gesichter aus der Region haben mitgeholfen, ,Zuagroast‘ zu verfilmen und gefühlt jeder kannte auch das Buch. Einige aus der Filmcrew meinten sogar, so etwas hätten sie noch nie erlebt“, freut sich Martina Parker über das Echo in ihrer Heimatregion. Dressierter Marienkäfer Auf die Frage nach ihrem ganz persönlichen Highlight während der Dreharbeiten sagt die Autorin: „Es war eine Aneinanderreihung an Highlights. Die Stimmung am Set war so herzlich und ich bin immer noch begeistert davon, was ich während des Drehs alles erleben und lernen durfte. Ich war dabei, als die Requisiteure Marienkäfer ,dressiert‘ haben, und weiß jetzt, wie die Leute von der Maske täuschend echte Erdfinger, Angstschweiß und Augenringe schminken. Fasziniert hat mich auch der Bühnenmaler, der auf eine neue Fassade Schimmel und Risse gezaubert hat, damit das Haus wie ein altes Urlioma-Haus aussieht. Die Verfilmung von ,Zuagroast‘ ist ein Resultat der harten Arbeit von Perfektionisten mit Herz und ich kann es nicht erwarten, das Ergebnis am Bildschirm zu sehen.“

© Stefanie Leo Hilde Dalik spielt die Lokaljournalistin Vera Horvath.

Neben Buchschachen, Kohfidisch und dem Eisenberg wurde auch in Pinkafeld gefilmt. Der KURIER traf die Hauptdarsteller Hilde Dalik und Manuel Rubey am Set im Pinkafelder Rathaus. Dalik, die die Lokaljournalistin Vera Horvath spielt, sagt: „Bei jedem Dreh gibt es Herausforderungen, das war bei ,Zuagroast‘ nicht anders. Mal spielte das Wetter nicht mit, mal der Hund. Aber Herausforderungen bringen immer die Chance, Lebendigkeit und Zufälliges in den Film einzubringen. Am Theater probt man ein Stück wochenlang, hier hat man oft nur ein paar Minuten und dann muss die Szene sitzen. Trotz engem Zeitplan war die Stimmung am Set immer sehr wertschätzend und die ganze Crew großartig.“ Traumkulisse für Ungustl Manuel Rubey gibt bei „Zuagroast“, wie er auf seiner Website selbst schreibt, „wieder mal einen Ungustl“. Konkret hat er in der Verfilmung die Rolle des Architekten Paul Achleitner inne – ein Narzisst, dessen dubiose Geschäfte und zahlreiche Affären erst mit seinem mysteriösen Verschwinden ein Ende finden. Ein sehr grausames Ende. Ohne zu viel zu spoilern, kann auf (süd)burgenländisch gesagt werden: „Der hot gscheit wos okriagt.“

© Vanessa Halla Manuel Rubey, Martina Parker und Hilde Dalik (v.li.).

Manuel Rubey: „Ich habe zwei Nächte drüber geschlafen, bevor ich zugesagt habe, denn auf so eine Rolle muss man sich auch kräftemäßig vorbereiten. Je älter ich werde, desto mehr begreife ich, dass wir alle wahnsinnig ambivalente Figuren sind und das Leben an sich sehr ambivalent ist – und trotzdem muss man nicht so ein Arschloch sein wie dieser Paul Achleitner im Buch. Aber es gibt diese Leute und es gibt diese Leute wohl auch im Südburgenland – obschon die Gegend hier wahnsinnig schön ist.“

© Stefanie Leo