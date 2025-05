Zeitreise in der Pfarrgasse: Stadtvilla Eisenstadt ist eröffnet

Mit der feierlichen Eröffnung der Stadtvilla Eisenstadt am Mittwochabend wurde das Jubiläum "100 Jahre Landeshauptstadt" um ein lebendiges Highlight erweitert. In dem liebevoll renovierten Gebäude in der Pfarrgasse erleben Besucherinnen und Besucher eine atmosphärische Zeitreise durch ein Jahrhundert Stadtgeschichte.