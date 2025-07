Zehn Jahre nach der Tragödie: 71 Menschen erstickten in Lkw

Die Rettungskräfte standen vor einer gespenstischen Szenerie. Es dauerte Tage, bis alle Leichen aus dem Fahrzeug geborgen waren, und Monate, bis ihre Identitäten geklärt werden konnten. Für die Helfer war es ein Einsatz, der sich tief ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Anklage in Ungarn

Obwohl die Tragödie auf österreichischem Boden ans Licht kam, übernahmen die ungarischen Behörden die Ermittlungen und die Anklage. Grund dafür war, dass die Flüchtlinge an der ungarisch-serbischen Grenze in den Lkw gebracht worden waren und noch auf ungarischem Staatsgebiet starben. Zuständig war die Staatsanwaltschaft in Kecskemet, jener Stadt, in der der Lkw seine Fahrt begonnen haben dürfte. Die Haupttäter – Schlepper, die Teil eines internationalen Netzwerks waren – wurden in Ungarn zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.