Wolkenbruchartige Regenfälle: 50 Feuerwehreinsätze in Jois

Im Bezirk Neusiedl am See sind gestern, Dienstag, über der Gemeinde Jois schwere Unwetter niedergegangen. Eine Gewitterzelle sorgte ab dem späteren Nachmittag für mehr als 50 Einsätze, berichtete die Feuerwehr. Binnen kürzester Zeit wurde eine Niederschlagsmenge von mehr als 100 Litern registriert. Die letzten Feuerwehrkräfte rückten laut Landessicherheitszentrale erst nach Mitternacht ein.

Durch die wolkenbruchartigen Regenfälle waren Überflutungen auf Straßen, in Kellern sowie leichte Vermurungen die Folge. Die Gewitterzelle bewegte sich nur sehr langsam. Aufgrund des hohen Einsatzaufkommens wurden auch die Feuerwehren aus Neusiedl am See, Winden am See, Breitenbrunn und Bruckneudorf nachalarmiert.

Neben den Pumparbeiten in überflutete Kellern mussten vereinzelt auch abgebrochene Äste, die auf der Fahrbahn lagen, beseitigt werden.

Die Einsatzkräfte waren wegen des Unwetters über mehr als fünf Stunden gefordert. Insgesamt waren 68 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen zur Hilfeleistung ausgerückt.