Wo sind Burgenlands Zivildiener für Juli?

Vor allem in den Bezirken Neusiedl und Mattersburg ist der Bedarf groß – aber auch an anderen Bezirksstellen gibt es noch einzelne freie Plätze. „Planmäßig sollten im Juli 42 Zivildienstleistende einrücken. Aktuell sind es 23 – uns fehlt also noch knapp die Hälfte“, sagt Heinrich.

Auswirkungen auf die Folgemonate

Die jungen Männer absolvieren die Ausbildung zum Rettungssanitäter und werden anschließend im Rettungsdienst eingesetzt. Wenn einige wenige Planstellen nicht besetzt sind, könne dies meist intern kompensiert werden – durch den Einsatz von Freiwilligen oder durch die Verschiebung von Kapazitäten zwischen den einzelnen Bezirksstellen.

„Aber wenn bei einzelnen Turnussen deutlich zu wenige Zivildienstleistende kommen, spüren wir das in den Folgemonaten, weil dann zu wenige ausgebildete Rettungssanitäter zur Verfügung stehen“, so Heinrich.

Auch für die Starttermine September und Oktober gibt es vereinzelt noch freie Plätze.