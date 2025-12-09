Streit um Lehrlingsausbildung im Burgenland

Die Wirtschaftskammer Burgenland hat rechtliche Schritte gegen das Vergabeverfahren des Landes zur überbetrieblichen Lehrlingsausbildung 2026 eingeleitet. Eine entsprechende Beschwerde sei eingebracht worden, bestätigte Wirtschaftskammer-Direktor Harald Schermann am Dienstag.

Laut Schermann sei das Angebot des Wirtschaftsförderungsinstituts (WIFI) „ohne Rückfragen und ohne inhaltliche Prüfung“ vom Verfahren ausgeschlossen worden. Das Land habe über die Programme in Eisenstadt und Neusiedl am See entschieden, die rund 140 Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichen sollen, wenn sie keine betriebliche Lehrstelle finden.

Landesverwaltungsgericht ist am Wort

In den vergangenen Jahren war das WIFI an der Durchführung beteiligt, seit 2025 jedoch nicht mehr. Nun sei man erneut eingeladen worden, ein Angebot vorzulegen – dieses sei aber ohne inhaltliche Bewertung aus dem Verfahren genommen worden, kritisierte Schermann.