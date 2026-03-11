Vollbrand im Südburgenland: 8 Feuerwehren verhindern Ausbreitung

Kurz vor 23 Uhr ist am Dienstagabend in Winten im Bezirk Güssing die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Ein Holzstadl in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand .

Durch die starke Hitzeentwicklung geriet auch ein zwischen den beiden Objekten abgestellter Pkw in Brand. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

„Durch unser rasches Eingreifen konnten wir ein Übergreifen auf das Wohnhaus sowie die umliegende Vegetation verhindern“, erklärte Einsatzleiter OBI Christian Mittl von der Feuerwehr Winten.