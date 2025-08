Wieder eingefangen: 3 ausgebüxte Hunde reißen 10 Hühner

Copyright-Hinweis öffnen/schließen

Beim Klabautermann!

Ein Ausruf der Verwunderung. Der Klabautermann ist im seemännischen Aberglauben ein Schiffskobold, der zumeist unsichtbar, auf dem Schiff sein Unwesen treibt. Poltern, Klopfen, Lärmen – daran erkennt man den kleinen Rabauken. Zu seiner Abschreckung genügt es übrigens anscheinend, ein Huhn mit an Bord zu nehmen. Auf dem Bild: Ein Hühnerschlägertrupp ist hinter einem Klabautermann (am linken, unteren Bildrand, unsichtbar) her.