Wie sich eine Geburtshelferin gegen den Hebammenmangel einsetzt

1.866 Geburten gab es 2024 im Burgenland. Dem gegenüber stehen aktuell 86 Hebammen im ganzen Land, die die werdenden Mütter vor, während und nach der Geburt betreuen.

28 Prozent aller Hebammen im Burgenland sind über 50 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren gehen 21 Hebammen in Pension. Den anstehenden Pensionierungen will man mit dem 2022 gestarteten Studiengang für Hebammen an der Hochschule Burgenland in Pinkafeld entgegenwirken.

Zusätzlicher Mehrbedarf ergibt sich durch die Ausweitung des Tätigkeitsbereiches der Hebammen: Die Ausweitung des Angebots im Eltern-Kind-Pass (es sind zwei weitere Beratungen vorgesehen), 1:1–Betreuung durch eine Hebamme bei der Geburt, Einsatz von Hebammen auf Wochenbettstationen und in Primärversorgungszentren.

Im September schließen die ersten Hebammen, die im Burgenland ausgebildet wurden, ihr Studium ab.

Hebammenbetreuung ist eine Leistung der Krankenkassen. Jede Frau kann die Hilfe einer Hebamme in Anspruch nehmen. Konkrete Infos dazu unter hebammen.at/eltern/kosten