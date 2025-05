Wie im Weinbau Wasser gespart werden kann

Wenn sich diese Resultate erhärten lassen, könnte nicht nur der Wasserverbrauch reduziert, sondern auch die Widerstandsfähigkeit der Reben gegenüber Klimaveränderungen langfristig gestärkt werden, heißt es.

Testphase läuft 34 Wochen

Das im Projekt eingesetzte Polygrain besteht aus Zellulose, Superabsorber und Starterdünger und kann bis zum 200-fachen seines Eigengewichts an Wasser speichern. Diese gespeicherte Feuchtigkeit wird bedarfsgerecht an die Pflanzen abgegeben, was eine effizientere Wassernutzung ermöglicht.