Wie Etiketten den Geschmack von Wein beeinflussen

Nicht nur der Inhalt einer Flasche zählt – auch das Etikett kann Erwartungen und Zahlungsbereitschaft maßgeblich beeinflussen. Das zeigt eine aktuelle Masterarbeit im Studiengang Internationales Weinmarketing an der Hochschule Burgenland. Die Untersuchung von Anna Nutta belegt, dass die Haptik eines Etiketts den wahrgenommenen Weincharakter prägt – noch bevor der erste Schluck genommen wird.

Bei dem Experiment nahmen 71 Konsumenten teil, mehrheitlich unter 30 Jahren und überwiegend aus Ostösterreich. Getestet wurden drei Etikettenarten: glatt & glänzend, rau & geprägt sowie matt mit textilähnlicher Oberfläche. Das sogenannte „Blind-Touch“-Verfahren erlaubte dabei ausschließlich haptische Eindrücke. Die Ergebnisse sind eindeutig: Glatt : erinnert an frische, fruchtige Weißweine.

: erinnert an frische, fruchtige Weißweine. Samtig : löst Assoziationen zu vollmundigen Rotweinen aus.

: löst Assoziationen zu vollmundigen Rotweinen aus. Geprägt: wird mit Komplexität und hoher Qualität verbunden – verbunden mit einer bis zu 15 % höheren Zahlungsbereitschaft.