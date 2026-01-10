Mehr West-Nil-Virus-Fälle – eine Region ist besonders betroffen

Eine Langzeitstudie des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien dokumentiert einen deutlichen Anstieg der Erkrankungen durch das West-Nil-Virus in Österreich. 2024 wurden 37 Infektionen bestätigt – so viele wie nie zuvor seit dem Erstnachweis im Jahr 2009.

Besonders betroffen war das Nordburgenland, wo sich das Virus deutlich stärker ausbreitete als in den Jahren zuvor. In dieser Region wurde zudem erstmals eine Virusvariante festgestellt, die bisher vor allem in Süd- und Südosteuropa vorkam. Virus ist gekommen, um zu bleiben „Der deutliche Anstieg der Erkrankungsfälle zeigt, dass das West-Nil-Virus mittlerweile fest in Österreich etabliert ist“, sagte Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der MedUni Wien und Leiterin der Studie. Sie betonte, es sei wichtig, auch in bisher wenig betroffenen Gebieten wachsam zu bleiben.