Werner "Wendi" Wendelins Ehrung in Gold zum Abschied

Mit einem ausverkauften Gala-Konzert in der Vila Vita in Pamhagen verabschiedete sich Werner Wendelin, Kapellmeister und Namensgeber von „Wendi’s Böhmischer Blasmusik“, am Wochenende in den musikalischen Ruhestand.

Wendelin, 1959 in Gols geboren, leitete fast 50 Jahre den Musikverein Nickelsdorf, aus dem „Wendi’s Böhmische Blasmusik“ hervorging. Hauptberuflich war er bei der Militärmusik Burgenland vier Jahrzehnte lang prägend tätig.