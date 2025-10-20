Werner "Wendi" Wendelins Ehrung in Gold zum Abschied
Bei seinem Abschiedskonzert erhielt der Kapellmeister von "Wendis Böhmischer Blasmusik" das Goldene Ehrenzeichen des Landes verliehen.
Mit einem ausverkauften Gala-Konzert in der Vila Vita in Pamhagen verabschiedete sich Werner Wendelin, Kapellmeister und Namensgeber von „Wendi’s Böhmischer Blasmusik“, am Wochenende in den musikalischen Ruhestand.
Wendelin, 1959 in Gols geboren, leitete fast 50 Jahre den Musikverein Nickelsdorf, aus dem „Wendi’s Böhmische Blasmusik“ hervorging. Hauptberuflich war er bei der Militärmusik Burgenland vier Jahrzehnte lang prägend tätig.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überraschte den Golser mit einem ganz besonderen Abschiedsgeschenk: Dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes. „Werner Wendelin hat als musikalischer Botschafter, Komponist und Publikumsliebling das Burgenland in die Welt getragen“, würdigte Doskozil „Wendis“ Lebenswerk.
