Welterbeverein hat neues ungarisches Gegenüber am Neusiedler See

Vergangene Woche besuchte der Verein Welterbe Neusiedler See das ungarische Schloss Esterházy in Fertőd – eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des Landes und eines der größten Rokokoschlösser.

Anlass des Besuchs war ein erstes offizielles Treffen mit der neuen Site Managerin Csilla Sütő und ihrem Team, das künftig für die Koordination der ungarischen Seite des UNESCO-Welterbegebiets Fertő-Neusiedler See zuständig ist. Der Verein wurde durch Obmann Erwin Preiner und Geschäftsführerin Lina Karner vertreten. Die Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See zählt zu den wenigen grenzüberschreitenden UNESCO-Welterbestätten. Etwa zwei Drittel der Fläche und 20 Mitgliedsgemeinden befinden sich auf österreichischem Staatsgebiet, während sich ein Drittel der Kulturlandschaft mit zehn Gemeinden auf der ungarischen Seite erstreckt.