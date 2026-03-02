Weinbau 2025: Traum und Timing in jedem Achterl

Von Johanna Worel „Grenzgenial, Perfektion, traumhaft“ – so beschreiben Winzerinnen und Winzer in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland den Jahrgang 2025. Nach den mengenmäßig eher schwachen Vorjahren atmet die Branche heuer spürbar auf. Die Ernte 2025 fällt nicht nur qualitativ überzeugend aus, sondern bringt auch wieder mehr volle Fässer in die Weinkeller. Mit mehr als 2,5 Millionen Hektolitern wird eine leicht überdurchschnittliche Erntemenge erwartet. Stilistisch steht der Jahrgang für das, was viele als „klassisch österreichisch“ bezeichnen: Frische, Frucht und Balance. Grundlage dafür war ein Jahr ohne Extreme – mit warmen Tagen, kühlen Nächten und einer vergleichsweise ruhigen Reifephase.

Burgenland: Grenzgenial Der Jahrgang nahm im Osten ruhig seinen Anfang. Spät austreibende Reben ersparten vielen Betrieben die nervenaufreibenden Frostnächte, die in anderen Jahren zur Zitterpartie werden. Die Blüte gelang vielversprechend – doch der Sommer verlangte Aufmerksamkeit. Auf der Parndorfer Platte brachte der August kräftige Niederschläge, am Eisenberg blieb es deutlich trockener. Entscheidend war weniger das Wetter selbst als der Umgang damit: Wer konsequent arbeitete und selektiv las, konnte am Ende sehr überzeugende Qualitäten einfahren. Beim Weingut und Buschenschank Leitgeb fällt das Urteil klar aus: „grenzgenial“. „Alles hat zusammengepasst“, heißt es aus dem Betrieb. Vor allem die Lese sei heuer ungewöhnlich ruhig verlaufen – mit einem idealen Zeitfenster und keinen externen Störfaktoren. Vor allem Rotweinfans dürfen sich besonders freuen: Zweigelt präsentiert sich saftig, Blaufränkisch strukturiert und mit Tiefe. Und auch der Süßweinbereich spielt seine burgenländische Stärke aus – im Seewinkel und in Rust setzte die Edelfäule regelmäßig ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Winzerin Dorli Muhr ist vom Jahrgang 2025 überwältigt. „Traumhaft“, sagt sie zum Roten.

Niederösterreich: Traum „Dieses Jahr war einfach Perfektion“, sagt Winzerin Dorli Muhr. Auch nördlich der Donau zeigte sich 2025 für die roten Sorten von der besten Seite. Schon während der Reife habe es „wunderbar aus den Fässern geduftet“. Für die auf Blaufränkisch spezialisierte Winzerin ist 2025 definitiv ein Traumjahrgang – „obwohl man eigentlich weiß, dass sich so ein Traum nie erfüllen wird“. Ganz so mühelos war der Weg dorthin allerdings nicht. Ein regenreicher Juli verlangte viel Aufmerksamkeit im Weingarten. Sorgfältige Laub- arbeit und konsequente Selektion waren entscheidend. Die Lese begann vielerorts erst ab Mitte September – später als im Vorjahr. Das Ergebnis wird sich sehen lassen können: Grüner Veltliner präsentiert sich knackig und würzig, Rieslinge klar und spannungsreich – und die Roten seien eben „traumhaft“. Nach den hitzegeprägten Jahren davor wirkt 2025 damit präziser und ausgewogener.

Weinbau in der Ostregion Burgenland

3.000 Winzer bewirtschaften 13.100 Hektar Anbaufläche, das sind rund 28 Prozent österreichweit, der Schwerpunkt liegt auf Rot- und Prädikatsweinen. Niederösterreich

6.500 Winzer bewirtschaften 28.000 Hektar Anbaufläche, das sind rund 60 Prozent in Österreich, der Fokus liegt auf Grünem Veltliner und Riesling. Wien

Knapp 150 Winzer mit einer Anbaufläche von 640 Hektar (ein Prozent in Österreich) produzieren Wiener Gemischten Satz. Österreich

Auf 45.000 Hektar wurden 2025 rund 2,5 Millionen

Hektoliter geerntet.