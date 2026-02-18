"WeAreBurgenland": Beim Frauen-Festival sind auch Männer willkommen

Ein Telefon, das nicht klingelte, brachte den Stein ins Rollen. Vor etwa einem Jahr machte sich Sängerin Isabel Gaber („Die Duetten“) aus Siegendorf auf die Suche nach neuen Auftrittsmöglichkeiten: „Ich komme aus dem Dialekt-Pop und der Musik-Kabarett-Szene, beide sind sehr männlich besetzt. Ich habe mich gefragt, warum wir nicht auf mehr Frauen-Events spielen. Bis ich gemerkt habe: Moment mal, es gibt gar nicht so viele Frauen-Events.“

Mit Ulrike Mayer alias „die Mayerin“ aus Wimpassing hatte Gaber bald darauf eine gleich gesinnte Kollegin gefunden – der gemeinsame Plan: möglichst viele burgenländische Künstlerinnen verschiedenster Stilrichtungen an einem großen Konzertabend auf die Bühne bringen. Innerhalb weniger Monate wurde aus dem Plan Realität: Am 14. März wird unter dem Motto „Starke Stimmen, starke Frauen“ das Festival „WeAreBurgenland“ im Kulturzentrum Eisenstadt steigen – nach dem Vorbild der Konzertreihe „WeAre“ von Virginia Ernst, die am Weltfrauentag 2018 ins Leben gerufen wurde.

„Feuer im A...“ „Ich wurde schon vor Jahren gefragt, ob ich das im Burgenland machen möchte“, erinnert sich Ulrike Mayer, „und ich habe immer gesagt: Alleine ist mir das zu viel. Jetzt freue ich mich, dass wir zwei uns gefunden haben. Wir haben einfach Feuer im A... – und ich glaube, das brauchst du auch, um so ein Event aus dem Boden zu stampfen.“ Für die Burgenland-Premiere des Frauenfestes konnten weit über die Landesgrenzen bekannte Künstlerinnen wie Barbara Karlich, Birgit Denk und „Female Fronted Bands“ wie Idemo und die Poxrucker Sisters gewonnen werden.

Trotzdem sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, beklagt die „Mayerin“. Viele seien skeptisch, wenn nur Frauen auf der Bühne stehen – während bei Rockfestivals niemand ein Problem damit hat, dass fast alle Bands nur aus Männern bestehen. „Es glauben auch viele Männer, dass sie dort nicht hindürfen, weil der Flyer violett ist“, berichtet die Sängerin und lacht. Daher der Hinweis: Beim Konzert am 14. März sind alle Geschlechter und Altersgruppen herzlich willkommen.

Fakten Die Acts : Barbara Karlich, Birgit Denk, Clara Frühstück & Maria Sawerthal, die Duetten, die Mayerin, Idemo, Julia Benczak, Katrin Bernhardt, Poxrucker Sisters, Sofia Reyna, Virginia Ernst und der Theresianum-Chor.

: Barbara Karlich, Birgit Denk, Clara Frühstück & Maria Sawerthal, die Duetten, die Mayerin, Idemo, Julia Benczak, Katrin Bernhardt, Poxrucker Sisters, Sofia Reyna, Virginia Ernst und der Theresianum-Chor. Ablauf des Abends: Die Veranstaltung beginnt mit einem „Red Carpet“ für alle um 18 Uhr. Die je 10 bis 15 Minuten langen Auftritte beginnen um 19.30 Uhr. Geplant sind drei Stunden Programm inklusive einer Pause, danach gibt es noch eine Aftershowparty.

Die Veranstaltung beginnt mit einem „Red Carpet“ für alle um 18 Uhr. Die je 10 bis 15 Minuten langen Auftritte beginnen um 19.30 Uhr. Geplant sind drei Stunden Programm inklusive einer Pause, danach gibt es noch eine Aftershowparty. Tickets: Karten für das Frauenpower-Event im Kulturzentrum Eisenstadt gibt es um 32 bis 47 Euro auf oeticket.com.