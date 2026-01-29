Was kümmert die Grünen ihr "Geschwätz von gestern"?

Kurz im Konjunktiv gedacht: Wie hätten die Grünen auf die jüngsten Asbestfunde in vier Steinbrüchen und mehreren Gemeinden im Südburgenland reagiert, wären sie noch Oppositionspartei?

Oder auf die Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace, nach deren Fund von „brüchigen Asbestbrocken“ neben Kindergärten, Familienhäusern und der Oberwarter Klinik nicht zur darauf folgenden Pressekonferenz des Landes zugelassen worden zu sein?

Die grüne Reaktion wäre wohl sehr laut und überaus deutlich gewesen.