Was im Burgenland gegen Essigbaum, Ragweed & Co. gemacht wird

In 13 der 171 Gemeinden im Burgenland gibt es keinen Ragweed-Beauftragten. Die Etablierung dieser lokalen Ansprechpartner für die Bekämpfung der invasiven Pflanze ist aber seit 2021 im Bundesland vorgesehen.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) forderte deshalb am Sonntag per Aussendung zusätzliche Anstrengungen in diesem wichtigen Bereich ein (siehe Bericht links). Für die kommenden Wochen angekündigt wurde auch der Start für die Evaluierung des Ragweed-Gesetzes. Im Landtag beschlossen wurden die entsprechenden Normen im Juli 2021.

„Unverantwortlich“

„Dass sich einige Gemeinden noch immer nicht an die Vorgaben des Landes zur Ragweed-Bekämpfung halten, ist unverantwortlich der Bevölkerung und den Landwirtinnen und Landwirten gegenüber“, betonte Haider-Wallner. Seitens des Landes seien die Gemeinden in der Vergangenheit wiederholt auf die verpflichtende Nominierung von Ragweed-Verantwortlichen hingewiesen worden – offenbar hatte das nicht bei allen Erfolg.

Um eine effektive Bekämpfung der Schadpflanze sicherzustellen, soll das bestehende Gesetz nun evaluiert werden. Zudem soll es zu einem Online-Austausch unter den jeweiligen Verantwortlichen kommen, Bestrebungen gibt es auch hinsichtlich weiterer Schulungsmöglichkeiten.