Warum sich der Bau des Frunparks verzögert

Gebaut wird in Parndorf derzeit beinahe an allen Ecken. Neben dem stetig wachsenden Designer Outlet schießen weitere Projekte aus dem Boden. Am Hotel Pannonia und an den PADO-Galerien beispielsweise wird eifrig gearbeitet. Dass es auf der Baustelle des ebenfalls geplanten, neuen Fachmarktzentrums „Frunpark“ hingegen merklich ruhiger geworden ist, hat die Gerüchteküche in Parndorf angeheizt.