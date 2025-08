Wallfahrt mit Geschichte: Heiliger Oswald, schütz unser Vieh

Von Josef Lang

Am 5. August, Geburtstag des Hl. Oswald, marschieren und fahren viele burgenländische und auch Pilger aus der Buckligen Welt in die kleine Gemeinde Karl. Aus dem rund acht Kilometer entfernten Unterrabnitz ziehen die Pilger schon in der Früh los, wenig später kommen Wanderfreudige aus Schwendgraben dazu – mit Pilgern aus dem nahen Lembach und Draßmarkt sowie sonstigen Oswaldi-Freunden wird bei der Oswaldi-Kapelle in Karl ein Festgottesdienst im Freien gefeiert.

Dieses Heiligtum soll schon seit 1671 bestehen; Wallfahrten der Orte Unterrabnitz, Schwendgraben, Draßmarkt und Lembach zur Oswaldi-Kapelle sind ab 1723 bekannt.