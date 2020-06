Von Mitgliedern könnten Parteien nicht leben

Auch wenn Mitglieder die Parteien finanziell nicht über Wasser halten könnten, sind sie doch als politische Basis unverzichtbar – und immer schwerer zu kriegen. Im Vergleich zu 2010 mussten SPÖ und ÖVP einen deutlichen Mitglieder-Aderlass verschmerzen, Blaue und Grüne konnten – auf niedrigem Niveau – zulegen.

Die SPÖ bewirbt deshalb eine einjährige Gastmitgliedschaft. „Die kostet nichts, bringt aber viel“, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Dienstag. Seit 1. Jänner 2019 habe man dank LH Hans Peter Doskozil 370 neue Mitglieder gewonnen, einige sogar aus anderen Bundesländern. Diesen Schwung wolle man nutzen und Menschen ansprechen, ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie zu gehen, so Fürst in Anlehnung an Bruno Kreisky. Wer mitarbeiten, aber sich nicht binden wolle, könne ein Jahr lang in die SPÖ „hineinschnuppern“. Die Gastmitglieder erhalten das Mitglieder-Magazin, Zugang zur SPÖ-App sowie Einladungen zu „exklusiven“ Veranstaltungen.