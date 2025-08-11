Von Kleinhöflein bis St. Georgen: Neue Broschüre macht Weinkultur erlebbar

Mit der neuen Broschüre „Wein aus Eisenstadt“ stellt die Landeshauptstadt ihre traditionsreiche und zugleich moderne Weinszene vor. Das 32-seitige Heft porträtiert Winzerinnen und Winzer aus Eisenstadt , Kleinhöflein und St. Georgen , informiert über Rebsorten, Herkunft und gibt Tipps für Weinliebhaber.

„Weinbau ist Teil unserer Identität. Mit dieser Broschüre zeigen wir, wie viel Tradition, Leidenschaft und Qualität in den Eisenstädter Weinen steckt“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner.

Die Publikation will die Vielfalt und Lebendigkeit der regionalen Weinkultur sichtbar machen. Neben klassischen Weiß- und Rotweinen werden auch edelsüße Spezialitäten vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf der hohen Dichte an Direktvermarktern – viele Betriebe bieten Ab-Hof-Verkauf, Verkostungen und persönliche Beratung an.

Eisenstadts geologische und klimatische Voraussetzungen – vom pannonischen Klima bis zu nährstoffreichen Böden – schaffen ideale Bedingungen für den Weinbau. Auch die Heurigenkultur spielt eine zentrale Rolle: Sie ist Treffpunkt, kulinarischer Anziehungspunkt und fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. „Unsere Winzerinnen und Winzer sind Botschafter unserer Stadt – ihre Arbeit prägt nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch das gesellschaftliche Leben“, betont Steiner.