"Trink´Wassertag" im Nordburgenland: Vom Brunnen bis zum Wasserhahn

Einfach den Hahn aufdrehen – und schon fließt sauberes Trinkwasser. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigte der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV NB) am österreichweiten „Trink’Wassertag“ am Freitag. Rund 130 Schülerinnen und Schüler aus den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl besuchten entweder die Zentrale in Eisenstadt oder das Wasserwerk Neusiedl.