Vogelgrippe: Erster positiver Fall in Kleinbetrieb im Burgenland

In einer Kleinhaltung im Bezirk Neusiedl am See (Burgenland) wurde am Montag erstmals im heurigen Jahr bei gehaltenen Vögeln die Vogelgrippe nachgewiesen. Der betroffene Tierbestand umfasste rund 170 Tiere, darunter Hühner, Enten, Gänse und Puten. Nach dem Fund mehrerer verendeter Tiere wurde das zuständige Veterinäramt informiert. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bestätigte den Verdacht. Der Betrieb wurde umgehend gesperrt.

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) informierte Montagabend per Aussendung über den aktuellen Fall im Burgenland. Die noch nicht verstorbenen Tiere des Betriebes wurden demnach bereits "tierschutzgerecht gekeult". Es wurde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone von 10 Kilometern rund um den betroffenen Betrieb eingerichtet. Laut Ministerium handelt sich um den ersten bestätigten Nachweis in einer österreichischen Kleinhaltung in der aktuellen Vogelgrippe-Saison Aktuelle Seuchenlage in Österreich Seit Ende September 2025 gab es ausschließlich positive Fälle bei Wildvögel in mehreren Bundesländern bestätigt - darunter in Kärnten ( Bezirk Feldkirchen), Niederösterreich (Gmünd, Horn, Amstetten) und zuletzt in Oberösterreich (Bezirk Linz-Land). Die Nachweise betreffen vorwiegend Schwäne. Der Fall im Burgenland markiert nun den ersten Nachweis bei gehaltenen Tieren im heurigen Seuchenzug.