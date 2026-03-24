Feuerwehreinsatz

Unfall in Walbersdorf: Gasleitung beschädigt

Ein Unfall, eine beschädigte Gasleitung und zunächst unklare Lage: In Walbersdorf war rasches Handeln gefragt.
24.03.2026, 10:52

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Drei Feuerwehrleute arbeiten nachts an einem stark beschädigten weißen Transporter nach einem Unfall.

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch gegen 22 Uhr in Walbersdorf (Bezirk Mattersburg) einen größeren Einsatz ausgelöst. Die Feuerwehr Mattersburg wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Walbersdorf mittels Sirene und Rufempfänger zu einem Unfall mit zunächst gemeldeter eingeklemmter Person alarmiert.

Ein zerstörtes gelbes Metallobjekt liegt vor einer beschädigten Betonwand, umgeben von Trümmern und Autoteilen.

Unfall in Walbersdorf: Fahrzeug kippt, Gasleitung beschädigt. Feuerwehr im Einsatz, keine Person eingeklemmt.

Beim Eintreffen zeigte sich, dass ein Fahrzeug seitlich zum Liegen gekommen war. Entgegen der Erstmeldung war jedoch keine Person eingeklemmt. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt.

Durch den Aufprall wurde eine Gasleitung beschädigt, wodurch es zu einem Gasaustritt kam. Die Einsatzkräfte setzten umgehend Sicherheitsmaßnahmen und sicherten den Gefahrenbereich ab. In Abstimmung mit Netz Burgenland, die vor Ort waren, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

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Im Anschluss erfolgte die Bergung des Unfallfahrzeugs, das gesichert abtransportiert wurde. Nach rund eineinhalb Stunden beendeten die eingesetzten Kräfte beider Feuerwehren den Einsatz und rückten in die Feuerwehrhäuser ein.

Mattersburg Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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