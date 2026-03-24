Unfall in Walbersdorf: Gasleitung beschädigt

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch gegen 22 Uhr in Walbersdorf (Bezirk Mattersburg) einen größeren Einsatz ausgelöst. Die Feuerwehr Mattersburg wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Walbersdorf mittels Sirene und Rufempfänger zu einem Unfall mit zunächst gemeldeter eingeklemmter Person alarmiert.

Beim Eintreffen zeigte sich, dass ein Fahrzeug seitlich zum Liegen gekommen war. Entgegen der Erstmeldung war jedoch keine Person eingeklemmt. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt.

Durch den Aufprall wurde eine Gasleitung beschädigt, wodurch es zu einem Gasaustritt kam. Die Einsatzkräfte setzten umgehend Sicherheitsmaßnahmen und sicherten den Gefahrenbereich ab. In Abstimmung mit Netz Burgenland, die vor Ort waren, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.