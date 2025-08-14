Auto in 2 Teile zerrissen: Feuerwehr warnt vor Gefahrenstelle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich auf der B50 in Parndorf ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Es war bereits der dritte Einsatz dieser Art innerhalb von nur zwei Wochen, zu dem die Feuerwehr Parndorf in diesem Bereich gerufen wurde.

Die Einsatzkräfte appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, in den Kreuzungsbereichen der B50 zwischen Parndorf und Neusiedl am See besonders vorsichtig zu sein. Zerstörte Fahrzeuge und lange Trümmerfelder Der Einsatz, der für die Freiwillige Feuerwehr Parndorf unter der Leitung von Kommandant Stefan Wallentich stattfand, begann in den Nachtstunden. Vor Ort zeigte sich den Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung: Ein 150 Meter langes Trümmerfeld, zwei defekte Pkw, einer davon in der Mitte zerrissen und mit ausgebrochener Heckachse, sowie ausgetretene Betriebsmittel. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

In der Anfangsphase des Einsatzes kümmerten sich die 13 Feuerwehrmänner um die Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. In dieser Situation zeigte ein zufällig vorbeikommender deutscher Arzt Zivilcourage und leistete unverzüglich Erste Hilfe. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützten die Einsatzkräfte bei der Versorgung der Verletzten und betreuten Angehörige sowie Ersthelfer. Bergung und Reinigung der Unfallstelle Parallel zur Betreuung wurde von der Feuerwehr ein Sichtschutz und ein doppelter Brandschutz aufgebaut. Die Batterien der beschädigten Fahrzeuge wurden abgeklemmt, und die Einsatzkräfte unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Nachdem die Verletzten abtransportiert worden waren, begann die Bergung der total zerstörten Pkw. Sie wurden mittels Kran auf einen gesicherten Abstellplatz gebracht.