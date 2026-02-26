Verkehrsunfälle im Burgenland: Kind (11) und Mann (76) verletzt
Zusammenfassung
- In Mattersburg wurde ein 11-Jähriger beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst.
- In Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 76-jährigen Radfahrer.
- Beide Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Wr. Neustadt bzw. Eisenstadt gebracht.
Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde in Mattersburg ein 11-Jähriger beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst. Der Bub lief an einer Haltestelle hinter einem Linienbus über die Straße und stieß dabei mit dem Pkw einer 45-jährigen Frau zusammen.
Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Zwei First Responder sowie ein Notarzt versorgten den Jungen vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber C18 in das Krankenhaus Wr. Neustadt verbracht.
Zur gleichen Zeit ereignete sich in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) auf der L430 ebenfalls ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Autolenker fuhr in einen Kreisverkehr ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der Lenker geblendet und übersah dabei einen 76-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand.
Durch die Kollision kam der 76-Jährige zu Sturz. Der Pkw-Lenker sowie ein zu Hilfe kommender Arzt leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 76-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht.
Kommentare