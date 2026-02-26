Verkehrsunfälle im Burgenland: Kind (11) und Mann (76) verletzt

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde in Mattersburg ein 11-Jähriger beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst. Der Bub lief an einer Haltestelle hinter einem Linienbus über die Straße und stieß dabei mit dem Pkw einer 45-jährigen Frau zusammen.

Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Zwei First Responder sowie ein Notarzt versorgten den Jungen vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber C18 in das Krankenhaus Wr. Neustadt verbracht.

Zur gleichen Zeit ereignete sich in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) auf der L430 ebenfalls ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Autolenker fuhr in einen Kreisverkehr ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der Lenker geblendet und übersah dabei einen 76-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand.