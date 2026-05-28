Keine neuen Erkenntnisse: Schnelles Ende im U-Ausschuss

Die Befragung einer Abteilungsleiterin aus dem Sozialministerium hat im Untersuchungsausschuss zur "Neuen Eisenstädter" am Donnerstag keine neuen Erkenntnisse gebracht.

Die Fraktionen wollten sie zur kurzzeitig angedachten und wieder verworfenen Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) befragen, die es der Wohnbaugesellschaft ermöglicht hätte, ihren Sitz ohne Zustimmung des Burgenlandes in ein anderes Bundesland zu verlegen. Sie hatte dazu aber keine Wahrnehmung.