Neue Eisenstädter: Opposition kritisiert "leere Ordner"

ÖVP und FPÖ üben Kritik an den bisherigen Aktenlieferungen für den Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ .

ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl sprach von „fast ausschließlich leeren Ordnern“ und warf der rot-grünen Landesregierung eine Verzögerungstaktik vor. Akteneinsichten seien erst wenige Tage vor Beginn der Befragungen möglich gewesen.

"Fehlende Unterlagen"

Auch FPÖ-Klubobmann Christian Ries bemängelte fehlende „nennenswerte Unterlagen“. Für eine seriöse Befragung der Auskunftspersonen seien vollständige Dokumente notwendig.