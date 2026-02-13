Untersuchungsausschuss

Neue Eisenstädter: Opposition kritisiert "leere Ordner"

Die Opposition übt Kritik, SPÖ weist die Vorwürfe zurück. Die Befragungen im U-Ausschuss finden kommenden Mittwoch statt.
Johanna Worel
13.02.2026, 14:57

Neue Eisenstädter

Zusammenfassung

  • ÖVP und FPÖ kritisieren unvollständige Aktenlieferungen für den U-Ausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“.
  • Die Opposition wirft der rot-grünen Landesregierung Verzögerung und fehlende Unterlagen vor.
  • Die SPÖ weist die Vorwürfe zurück und betont die Einhaltung der Fristen; erste Befragung findet kommenden Mittwoch statt.

ÖVP und FPÖ üben Kritik an den bisherigen Aktenlieferungen für den Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“

"Neue Eisenstädter": Verträge zur Übernahme durchs Land unterschrieben

ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl sprach von „fast ausschließlich leeren Ordnern“ und warf der rot-grünen Landesregierung eine Verzögerungstaktik vor. Akteneinsichten seien erst wenige Tage vor Beginn der Befragungen möglich gewesen. 

"Fehlende Unterlagen"

Auch FPÖ-Klubobmann Christian Ries bemängelte fehlende „nennenswerte Unterlagen“. Für eine seriöse Befragung der Auskunftspersonen seien vollständige Dokumente notwendig. 

Weitere Asbestfunde im Burgenland und der Steiermark gemeldet

Die SPÖ wies die Kritik scharf zurück. Für die Vorlage der angeforderten Unterlagen gelte eine Drei-Wochen-Frist. „Selbstverständlich wird diese Frist eingehalten“, hielt Klubobmann Roland Fürst fest

Die erste Befragung  ist für kommenden Mittwoch angesetzt.

