Gesundheit als Zukunftswert: Jeder Zweite im Burgenland will mehr tun

Gesundheit und finanzielle Sicherheit bleiben für die Burgenländer die wichtigsten Vorsorgethemen. Das zeigt die neue UNIQA Finanzvorsorge-Studie 2025, die einen besonderen Fokus auf die Verbindung von Gesundheit und Finanzen legt.

Im Burgenland denken 61 Prozent bei Vorsorge zuerst an Gesundheit und 62 Prozent an Finanzen. Drei Viertel der Befragten (74 %) erachten Gesundheitsvorsorge als sehr oder eher wichtig – ein Wert, der dem Österreich-Schnitt entspricht. Die finanzielle Vorsorge liegt mit 77 Prozent sogar leicht darüber. Wie wichtig sind Privatärzte? Jeder Zweite im Burgenland (49 %) wünscht sich, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Besonders groß ist das Interesse an einem Privatarzt-Zugang, den 59 Prozent der Befragten wichtig finden. Nur 13 Prozent können sich laut Studie alle gewünschten Gesundheitsleistungen leisten.

Auch beim Thema finanzielle Vorsorge zeigen sich im Burgenland Unterschiede zum Bundestrend: 47 Prozent machen sich häufig Gedanken über ihre finanzielle Situation – mehr als der Österreich-Durchschnitt (43 %). Rund 44 Prozent der Burgenländer haben bereits konkrete Maßnahmen gesetzt. Das Wissen über Vorsorgemöglichkeiten bleibt laut Studie jedoch ausbaufähig: Nur 52 Prozent schätzen ihr Wissen über Gesundheitsvorsorge als hoch ein. Bettina Fuhrmann von der WU Wien betont die Bedeutung von Information und Aufklärung: „Das gefühlte Finanzwissen steigt, aber viele überschätzen sich. Aufklärung bleibt entscheidend.“