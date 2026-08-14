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Frau starb bei Pkw-Frontalkollision im Südburgenland
Eine Frau starb, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die Unfallursache noch unbekannt
Eine Frau ist am Freitag in der Früh bei einem Unfall im Ortsgebiet von Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gestorben. Laut Landessicherheitszentrale waren zwei Pkw frontal zusammengekracht. Für eine Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.
Der Lenker des zweiten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen.
Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion zur APA.
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