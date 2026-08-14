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Unfall

Frau starb bei Pkw-Frontalkollision im Südburgenland

Eine Frau starb, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die Unfallursache noch unbekannt
14.08.2026, 13:43

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Blaues LED-Blaulicht auf einem Fahrzeugdach bei Dunkelheit.

Eine Frau ist am Freitag in der Früh bei einem Unfall im Ortsgebiet von Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gestorben. Laut Landessicherheitszentrale waren zwei Pkw frontal zusammengekracht. Für eine Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Aus acht Metern Tiefe geborgen: Mann stirbt im Neufelder See

Der Lenker des zweiten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen

Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion zur APA.

Oberwart
Agenturen, haipa  | 

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