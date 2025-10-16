U-Ausschuss: Lange Dauer, hohe Kosten

Üblicherweise sind Untersuchungsausschüsse ein Instrument der Opposition. Nun hat der SPÖ-Landtagsklub die Einsetzung eines U-Ausschusses verlangt. Geprüft werden soll „die Aufsicht des Landes Burgenland über gemeinnützige Bauvereinigungen , insbesondere die Wohnbaugenossenschaft ,Neue Eisenstädter‘“.

Innerhalb von fünf Werktagen nach Einlagen des Antrags muss Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) die Präsidialkonferenz zur Beratung einberufen. Spricht nichts gegen den U-Ausschuss, hat ihn die Präsidentin „unverzüglich einsetzen“. Die Opposition glaubt aber erst an einen Beginn im Jänner.

Der bis dato letzte U-Ausschuss widmete sich von September 2020 bis Ende Februar 2021 der Pleite der Commerzialbank Mattersburg. Am Ende gab es zwei Berichte, einen der SPÖ-Ausschussvorsitzenden, den zweiten von der Opposition aus ÖVP, FPÖ und Grünen. Gekostet hat der U-Ausschuss das Land 565.000 Euro.