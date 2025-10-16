Burgenland

U-Ausschuss: Lange Dauer, hohe Kosten

COMMERZIALBANK MATTERSBURG - UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS
Fünf Jahre nach dem Commerzialbank-Untersuchungsausschuss bringt die regierende SPÖ Antrag auf U-Ausschuss zur "Neuen Eisenstädter" ein.
Von Thomas Orovits
16.10.25, 18:09
Kommentare

Üblicherweise sind Untersuchungsausschüsse ein Instrument der Opposition. Nun hat der SPÖ-Landtagsklub die Einsetzung eines U-Ausschusses verlangt. Geprüft werden soll „die Aufsicht des Landes Burgenland über gemeinnützige Bauvereinigungen, insbesondere die Wohnbaugenossenschaft ,Neue Eisenstädter‘“.

Wann der U-Ausschuss stattfindet, ist noch offen, die Verfahrensordnung legt ein zügiges Vorgehen nahe.

"Neue Eisenstädter": Doskozil droht Anzeige durch FPÖ und ÖVP

Innerhalb von fünf Werktagen nach Einlagen des Antrags muss Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) die Präsidialkonferenz zur Beratung einberufen. Spricht nichts gegen den U-Ausschuss, hat ihn die Präsidentin „unverzüglich einsetzen“. Die Opposition glaubt aber erst an einen Beginn im Jänner.

Der bis dato letzte U-Ausschuss widmete sich von September 2020 bis Ende Februar 2021 der Pleite der Commerzialbank Mattersburg. Am Ende gab es zwei Berichte, einen der SPÖ-Ausschussvorsitzenden, den zweiten von der Opposition aus ÖVP, FPÖ und Grünen. Gekostet hat der U-Ausschuss das Land 565.000 Euro.

Mehr zum Thema

Eisenstadt
(kurier.at, thor)  | 

Kommentare